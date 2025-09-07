El Pontevedra asalta El Toralín

El Pontevedra sumó tres puntos de oro en su visita a El Toralín en un encuentro en el que supo sacar petróleo de sus ocasiones. Y es que los gallegos aguantaron el tipo ante el empuje inicial de la Deportiva para irse arriba en el inicio del segundo tiempo, consiguiendo el gol que a la postre resultaría definitivo después de que Marqueta salvase a los suyos en varias acciones, incluido un lanzamiento de penalti que le detuvo a Borja Valle cuando los suyos jugaban ya con uno menos.

El encuentro comenzó con la Ponferradina muy enchufada. Los locales tardaron apenas un minuto en hacerse dueños del balón y avisar de sus intenciones ante un Pontevedra algo timorato que a punto estuvo de llevarse un buen susto ya en los primeros compases del encuentro, primero en una internada por la izquierda de Borja Vázquez con un buen centro que despejaba con esfuerzos la defensa gallega y en el minuto 2 en un cabezazo de Xemi que se fue fuera por poco. Las internadas locales no cesaban y en el minuto 3 Montoro veía la amarilla cuando trataba de cortar una nueva penetración de la Deportiva. Poco a poco parecía que conseguían los de Rubén Domínguez asegurar posiciones y el Pontevedra empezaba a mostrarse más contundente en el centro del campo, dificultando la circulación de balón de una Ponferradina que empezaba a tener problemas para llegar al área contraria. Aún así, en el minuto 10 protagonizaban los locales una nueva ocasión en un centro de Diego Moreno que remataba alto Borja Valle.

Aguantó el tirón el Pontevedra, que poco a poco crecía y cada vez tenía más posesión de balón, consiguiendo incluso trenzar alguna buena jugada. Incluso pudo inaugurar el marcador al cuarto de hora de partido en un balón que remataba de tiro raso y duro Juanra desde fuera del área, obligando a Ángel Jiménez a lucirse.

A partir de ahí, el encuentro se igualó. Los dos equipos trataban ahora de hacerse fuertes en el centro del campo. Las defensas se imponían a los ataques y cada vez costaba más llegar al área contraria. Lo intentaba la Deportiva con algo más de empeño, pero sin ideas para romper el entramado defensivo de un Pontevedra que apenas dejaba espacios. Aún así, probó suerte Borja Vázquez en el 24 con un potente disparo desde fuera del área que se fue desviado por muy poco. La replica gallega no se hizo esperar y en el 27 era Vidorreta el que a punto estaba de mover el marcador al aprovechar un rechace para rematar desde dentro del área, pero una vez más Jiménez estuvo muy atento.

De ahí al descanso, la Deportiva continuó teniendo más balón y buscando el gol, pero no encontró el camino del área contraria. Mientras, el Pontevedra se defendía con orden e incluso tuvo otra buena ocasión en el descuento de la primera mitad al aprovechar un error en la entrega de la zaga local.

Tras el descanso movió el banquillo Rubén Domínguez, que vio como su equipo ganó en profundidad con la entrada de Nico Conesa y en el primer balón que tocaba, a punto estuvo de adelantar a los suyos en un rechace de un córner que puso en apuros a la defensa de la Deportiva. No reaccionaba la Ponferradina, que se veía ahora superada por el rival y, pese a los cambios, sufría en defensa. Tanto, que en el minuto 63 el juego visitante acabó dando fruto y Yelko le ponía un balón de oro a Alain Ribeiro que, entrando desde atrás, solo tenía que meter la cabeza para enviar el balón al fondo de las mallas y colocar el 0-1 en el marcador.

Trató de estirar líneas la Deportiva, que tuvo una inmejorable ocasión para firmar el empate en el minuto 73, en un penalti que, además, supuso la expulsión de Montoro. Sin embargo, Marqueta le paró el lanzamiento a Borja Valle. Esa acción dio alas a los gallegos que, aún jugando con uno menos, aguantaron el tipo, maniataron a su rival e incluso pudieron hacer el segundo en el minuto 84.

Ya en los últimos compases del encuentro, los bercianos se fueron con todo en busca del gol, que pudo llegar en el 87, en un doble centro al área de la Deportiva que sacaba de puños Marqueta. O en el 100, en un remate de Frimpong que se iba fuera tras varios rechaces en área pontevedresa, aunque las más claras las tuvo Cortés en los últimos segundos, dos, pero no acertó con la portería.