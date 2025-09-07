El Poio Pescamar se desata en la segunda parte y somete con seis goles al Penya Esplugues

Tras una notable remodelación en su plantilla, con hasta siete incorporaciones nuevas, el Poio Pescamar mostró ayer en A Seca su potencial en el arranque de la temporada de Primera División Femenina. Tras un primer tiempo de dominio y ocasiones pero ninguna materializada, las de Luis López-Tulla se desataron en la segunda mitad y sometieron sin piedad al Penya Esplugues catalán, un recién ascendido que se llevó seis goles, lo que sitúa a las rojillas ya en el pelotón de cabeza de la clasificación.

Todos los goles llegaron tras el descanso. El primero llegó en el minuto 25 de la mano de Ale de Paz al transformar un penalti cometido sobre Débora. Al minutos siguiente el Poio Pescamar ampliaba la ventaja con un gran disparo a la escuadra de Zaíde Pérez, que repetía poco después, en el 27, tras una gran jugada combinativa.

Ale de Paz lograba el cuarto tanto local al botar una falta en el minuto 28. El cuadro catalán optaba por arriesgar con portera-jugadora, pero el dominio seguía en los pies de las de López-Tulla, que anotaba dos tantos más, a cargo de Pedreira en el minuto 33 y en los instantes finales Rafa Pato lograba el 6-0 definitivo.