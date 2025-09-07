Lorena Patiño, preparada para el Mundial: «Quiero dar el 100% de mí»

Las montañas de Sierra Nevada acogieron desde hace más de diez días la concentración de la selección española de BTT (bicicleta de montaña o mountain bike) que compite en el Campeonato del Mundo de Valais (Suiza) hasta el próximo día 13. Como parte de ese elenco en busca del maillot arcoíris se encuentra la marinense Lorena Patiño, tetracampeona nacional júnior en la modalidad de cross country olímpico (XCO), que aspira a reeditar el puesto número 11 que logró en esta misma prueba en Pal Arinsal (Andorra) en 2024.

Lorena Patiño, tercera por la izquierda, en la concentración en Sierra Nevada. | FdV

En los Alpes, la corredora del Decathlon Misser Project se enfrentará el próximo viernes al duro recorrido que la Unión Ciclista Internacional tiene preparado en la zona de Crans-Montana, de 3,8 kilómetros de distancia y 160 metros de desnivel positivo a casi 1.500 metros de altitud. Todo un reto, indica la cuatro veces campeona nacional, para las aspirantes a las medallas mundialistas.

«Es un circuito bastante técnico y todo dependería del tiempo que haga, en función de si llueve o no. Nunca he estado allí, pero sé que es técnico. Mi fuerte son las zonas en las que puedo apretar más, como subidas, entonces no sabemos si la lluvia nos afectará. Poder mejorar el onceavo puesto va a ser complicado, pero estaría satisfecha y orgullosa de la carrera dando el 100% de mí», explica la ciclista marinense, sobre un Mundial en el que las rivales de primer año, nacidas en la generación de 2008, apuntan a ponerle las cosas muy difíciles.

En su regreso a casa de las montañas granadinas, Patiño valoró de forma muy positiva el trabajo desempeñado en el Centro de Alto Rendimiento con la selección española, después de dos semanas de entrenamiento en altura, claves para aumentar el hematocrito –clave para oxigenar mejor los músculos– y adaptarse con garantías a las exigentes condiciones de carrera que se presentarán en Suiza.

«La concentración me fue bastante bien y me encontré genial. Las sensaciones, en todo momento fueron buenas, sobre todo las de los últimos días», apunta la deportista, que pasará unos días en Marín antes de emprender su viaje al campeonato.