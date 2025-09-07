Ciclismo | Autonómico femenino y cadete masculino
Más de 180 ciclistas se dan cita hoy en Sanxenxo
REDACCIÓN
Lugar
La parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo, acoge hoy el Campeonato de Galicia de Ciclismo Femenino y Cadete Masculino. La prueba femenina, desde júnior hasta máster, se inicia a las 10.00 horas con un total de 48,6 kilómetros y pasará por Portonovo y Aios.
En el caso de la masculina arrancará a las 12.00 horas y concluirá a las 13:14 horas. Está previsto que participen 180 ciclistas en ambas categorías.
