El test más exigente para el Pontevedra

Una rivalidad histórica de la Segunda B se reedita este sábado, con la visita del Pontevedra Club de Fútbol al campo de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Dos equipos que llegan a la segunda jornada en situaciones muy diferentes y con expectativas diametralmente opuestas, pero que para los granates puede suponer la bienvenida real al máximo nivel que puede ofrecer la Primera Federación en su regreso a la categoría.

Para el entrenador del Pontevedra, Rubén Domínguez, el partido puede ser una buena oportunidad para seguir mostrando el carácter competitivo de los suyos, tras arrancarle un punto al Cacereño con un gol del portero en la última jugada del partido inaugural.

«Si haces un listado de cuatro o cinco equipos que optan a ser campeones, la Ponferradina estaría ahí. Pero nosotros no vamos a renunciar a ningún punto que podamos conseguir. Hemos conseguido arrancar a nivel de puntuación y ahora queremos inaugurarlo fuera de casa, dar la sorpresa y crecer como equipo», apuntó el preparador granate.

No obstante, el rival del Pontevedra llega al encuentro en un gran momento de forma, gracias a una excelsa primera parte ante el Real Avilés Industrial especialmente en el apartado ofensivo, con un contundente 0-3 que le valió para dormir como líder tras la jornada 1. Una declaración de intenciones en su búsqueda del título que, sin embargo, no desvía la atención del Pontevedra y sus primeros objetivos para el arranque de la liga: llegar a la jornada tres contra el Tenerife sin perder.

«Esperamos un rival que nos va a tensar con centros, cargando el área y contraatacando, porque además su afición empuja y da sensación de caldera. Pero también es un termómetro bueno para nosotros, para ver cómo de competitivos somos en situaciones adversas ante un buen equipo y saber que la liga es esto», añadió Domínguez sobre el equipo que dirige Javi Rey.

En el apartado de futbolistas disponibles, el técnico ourensano podrá contar con todos sus jugadores para el partido excepto el defensor hispano-argentino Benjamín Garay, que abandonó el encuentro ante el Cacereño en ambulancia tras sufrir varias fracturas en su rostro en un choque con el visitante Deco. También acudirán a Ponferrada las últimas incorporaciones: el mediocentro Tiago Rodríguez y los delanteros Marcos Denia, Joao Resende y Álex Comparada. Futbolistas recién llegados que, según Domínguez, se encuentran ya con ritmo de competición y permitirán completar la plantilla, dar energía al equipo y configurar un buen bloque de garantías.

Además, el Pontevedra estará acompañado en El Toralín por 70 aficionados, que acudirán al encuentro en el autobús fletado por el club para el partido o con entradas sueltas adquiridas a través de la entidad granate, al prohibir la Ponferradina la venta de entradas al público visitante.