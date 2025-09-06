El Poio Pescamar arranca la temporada en busca de éxitos

Tras una notable remodelación en su plantilla, con hasta siete incorporaciones nuevas, el Poio Pescamar emprende hoy en A Seca (18.00 horas) su andadura en la Primera División Femenina. Enfrente, las de Luis López-Tulla tendrán al AE Penya Esplugues catalán, un recién ascendido que pondrá a prueba las altas expectativas que se plantea este curso el conjunto conservero.

Con el play-off por el campeonato de liga y la disputa de títulos nacionales como principal objetivo, el Poio llega al arranque de la liga en gran estado de forma antes del primer parón de selecciones, ya que la estructura rojilla es la que más jugadoras aporta –cuatro– a España.

Entre las novedades del cuadro de A Seca figuran fichajes de clubes gallegos como Marín (Carolina Bravo) o Burela (Débora, Pedreira y Montoro), que esperan dar un salto de calidad a un Poio Pescamar que retuvo a tres de sus internacionales: Ale de Paz, Elena González y Martita.

Las de casa acudirán al partido con la única baja de Miri Esteban, que continúa recuperándose de su lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha.