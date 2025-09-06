Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Waterpolo

La máxima goleadora de la liga llega al CW Pontevedra

REDACCIÓN

Pontevedra

El Club Waterpolo Pontevedra anunció esta semana su fichaje estrella para la temporada 25-26 en Primera División Femenina, con la incorporación de Andrea Prados, llegada del Waterpolo Málaga.

En tierras andaluzas, Prados, de 20 años, fue la máxima goleadora de la segunda categoría con 92 dianas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents