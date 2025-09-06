Waterpolo
La máxima goleadora de la liga llega al CW Pontevedra
REDACCIÓN
Pontevedra
El Club Waterpolo Pontevedra anunció esta semana su fichaje estrella para la temporada 25-26 en Primera División Femenina, con la incorporación de Andrea Prados, llegada del Waterpolo Málaga.
En tierras andaluzas, Prados, de 20 años, fue la máxima goleadora de la segunda categoría con 92 dianas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Arranca el coche antes de que subiese una mujer y la acaba atropellando en Vigo
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Vigo aprueba el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda