El Cisne arenga a los suyos para afrontar un nuevo año

Con el humor y el colorido del animador Rafa Córdoba, el Club Cisne Balonmano presentó ayer a sus fichajes así como la campaña de socios para la temporada 2025-26, marcada un curso más por el objetivo de la entidad pontevedresa de seguir consolidándose en la segunda categoría del balonmano patrio.

Bajo el título de ‘Unha orixe, unha causa, unha chamada’, el Cisne contó con la energía de Córdoba como motivo principal para una campaña de socios que aspira a arengar a las bases cisneístas y aupar al equipo a nuevas cotas, después de un duro año para obtener la salvación.

En su presentación, el presidente del club, Santi Picallo, agradeció a patrocinadores como Ence el apoyo anual que brindan al equipo y recalcó la ilusión del club por seguir compitiendo en División de Honor Plata, a pesar de las estrecheces del presupuesto.

Más calidad

En la parte deportiva, intervino el entrenador del Cisne, Marcos Otero ‘Quiños’, que abordó los retos de esta temporada y resaltó que, a pesar de tener una plantilla más corta, con 16 efectivos en lugar de 19 o 20, se ha ganado en calidad individual y adaptabilidad al estilo de juego.

«El discurso no cambia. Esta liga es muy complicada. Estamos capacitados para ganar a cualquiera, pero el peaje de ser tan jóvenes es que contra los rivales grandes a veces cuesta. Se trata de sumar 25 o 26 puntos lo antes posible y si estamos en disposición de pelear por estar arriba, lo haremos. No sería lógico pensar en otro objetivo que la salvación», aclaró Otero, que asume por segunda campaña consecutiva el rol de primer entrenador del conjunto cisneísta.

Por otra parte, los fichajes del Cisne presentados en la jornada, el esloveno Marko Ribic, el portugués Joao Ferreira y los hermanos Yago y Álex López, destacaron de su llegada al Cisne la oportunidad que el conjunto lerezano da a los jóvenes, especialmente en el caso de ambos gallegos que llegan procedentes del Carballal, así como la posibilidad de disfrutar del balonmano español, argumento que sedujo a los nuevos extranjeros de la escuadra pontevedresa.