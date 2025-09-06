Baloncesto | Liga Femenina Dos
La albaceteña María González liderará el juego del Arxil
Internacional sub-18, es el segundo fichaje tras la pívot Faussurier
El Arxil sigue dando pasos adelante en la confección de su plantilla para regresar a la Liga Femenina Dos este curso. Tras las renovaciones de Cristina Díaz-Pache, Marga Moreira y Marta Maestro y el fichaje de Ana Carlota Faussurier, la entidad pontevedresa apuesta por una jugadora nacional para asumir la dirección de juego, la base albaceteña María González Albaladejo.
Medalla de bronce júnior en el Campeonato de España de Clubes y subcampeona de Europa sub-18 en 2016, González cuenta con amplia experiencia en ligas nacionales, con paradas en su club de formación, el Picken Claret valenciano, así como Oviedo, Plasencia, Logroño y Alcorcón.
El pasado curso, promedió 4,8 puntos y 2,8 asistencias en 25 minutos jugados por encuentro en las filas del Barakaldo, equipo de la Liga Femenina Challenge.
El Arxil ya inició los entrenamientos y debutará en competición oficial en una semana, con un encuentro de Copa Galicia el próximo sábado (12 horas) ante el Maristas Coruña en la pista del CGTD.
