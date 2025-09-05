La Ponferradina, prueba de fuego del Pontevedra en su primera salida

Sin casi margen desde el comienzo de la liga, el Pontevedra afronta este sábado una de las salidas más complicadas del campeonato, con la visita del conjunto que dirige Rubén Domínguez al Toralín, donde esperará una Sociedad Deportiva Ponferradina que ya dejó claras sus intenciones en la jornada inaugural, tras endosarle un contundente 0-3 al Real Avilés Industrial.

Aunque la situación de los dos oponentes es diametralmente opuesta desde la temporada pasada, con el Pontevedra como flamante campeón en Segunda Federación mientras que la Ponferradina acabó a dos goles de ascender a Segunda División, se trata de un enfrentamiento ya clásico desde finales de los años 80 en el marco de la anteriormente conocida como Segunda División B.

Lerezanos y bercianos, clásicos de la categoría de bronce, se han enfrentado ya en 32 ocasiones, con un balance bastante parejo en cuanto a resultados: once victorias, nueve derrotas y doce empates para el equipo de O Burgo.

No obstante, en épocas recientes, el dominio de la rivalidad solo ha tenido un color, el blanquiazul de la Ponferradina, ya que el cuadro dirigido por Javier Rey lleva sin perder ocho de los nueve últimos encuentros contra el Pontevedra.

La última victoria granate data de noviembre de 2016, con Luisito en el banquillo granate. El Pontevedra se impuso en Pasarón por dos goles a cero, con tantos de Bonilla, de penalti, y de Mario Barco. Terminaría siendo un partido clave para el equipo lerezano, que jugaría el play-off como cuarto clasificado con solo cinco puntos de ventaja sobre el quinto, la Ponferradina. Dos jugadores de aquel once titular granate, Edu Sousa y Álex González, todavía continúan en la estructura pontevedresa casi una década después.

Desde entonces, el monólogo ha sido blanquiazul, con tres victorias por 1 a 0 en El Toralín y sendos empates en Pasarón en los últimos cinco encuentros ligueros entre ambos bandos.