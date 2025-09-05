El Poio Pescamar bate récords con seis internacionales seleccionadas

A dos meses y medio para la celebración de un histórico primer Campeonato del Mundo de Fútbol Sala Femenino, las selecciones nacionales calientan motores para llegar con garantías a la cita que se celebrará en Filipinas.

Como parte de ese trabajo, hasta seis jugadoras del Poio Pescamar han sido reclamadas por sus selecciones nacionales para jugar varios amistosos, un récord para la entidad.

El grueso de futbolistas rojillas –el club que más aporta– llamadas a filas pertenecen a la selección española, con Elena González, Ale de Paz, Martita y Noelia Montoro como principales referencias del conjunto de A Seca en la convocatoria de la seleccionadora Clàudia Pons. Acudirán a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas del domingo al martes, sin partidos ya que Argentina no ha podido viajar para jugar.

La portuguesa Carolina Pedreira también ha sido reclutada por el combinado de su país del 7 al 11 de septiembre, viajando a Polonia para disputar dos partidos contra la selección polaca (los días 9 y 10).

Por último, la pívot italiana de origen brasileño Rafa Pato recibió la llamada de la seleccionadora Francesca Salvatore y también jugará dos partidos el 9 y 10 de septiembre ante las campeonas de África, Marruecos.

El Poio Pescamar debuta este sábado (18 horas) en A Seca ante un recién ascendido como el AE Penya Esplugues catalán.