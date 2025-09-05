Un clínic de Optimist inicia la décima Regata Rey Juan Carlos

El Real Club Náutico de Sanxenxo pondrá en marcha el próximo miércoles día 10, como acto previo a la 10ª Regata Rey Juan Carlos, un clinic de vela de carácter internacional para la flota de la clase Optimist, enmarcado en el plan de la promoción de participación extranjera de la Diputación de Pontevedra.

Equipos de hasta ocho países como Hungría, Puerto Rico, República Checa, Sudáfrica, Portugal, China y por supuesto España, se sumarán a la edición de 2025 de El Corte Inglés Máster, siendo el segundo año consecutivo en el que casi una decena de países participan en la ya clásica regata de Sanxenxo, instaurada en las Rías Baixas desde el año 2000.

El clinic estará dirigido por el entrenador de Optimist y de la clase olímpica ILCA Kike Román, que además de ser juez de regatas contribuye a la formación y perfeccionamiento de las promesas de la vela, como comienzo de la nueva temporada que se inicia en Sanxenxo con la Regata Rey Juan Carlos y, el siguiente fin de semana, con la regata clasificatoria regional para el campeonato de España.

Dos días después, a partir del viernes 12, comenzarán las pruebas de la regata no solo para los jovenes, sino también para el resto de clases.