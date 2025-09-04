El Pontevedra cubre todas sus fichas sénior con Tiago Rodríguez

Hace poco más de una semana, el entrenador del Pontevedra, Rubén Domínguez, mantenía que aún estaban pendientes cuatro fichajes o cesiones para completar la plantilla. Finalmente han sido cinco, hasta ahora, en apenas ocho días. El club granate anunció ayer la incorporación para el primer equipo del mediocampista Tiago Rodríguez como agente libre.

El ourensano, que juega habitualmente como medio centro y tiene 25 años, se formó en la cantera del RC Celta, y pasó después por equipos como UD Ourense, Ourense CF, CD Arenteiro o Bergantiños FC. Actualmente estaba en el paro, razón por la que puede ser fichado después de cerrarse el mercado. Ocupa la última ficha sénior que estaba pendiente.

Antes de ese cierre el Pontevedra CF anunciaba el 28 de agosto la llegada, como cedido, de Luisao, y el 1 de septiembre se conocía la incorporación de Marcos Denia y, ya de madrugada, las del delantero Álex Comparada, procedente del Arosa de Tercera División, y el atacante portugués Joao Resende, cedido por el Estrela Amadora de la primera división lusa.

Con Comparada y Resende, el cuadro granate da prácticamente por completada la franja de ataque, en la que también se incluyen los extremos Luisao Macías, Miguel Cuesta, Álex González y Pablo Hervías y los segundos delanteros Brais Abelenda, Alain Ribeiro y los puntas Marcos Denia y Dani Selma.

Por otra parte, el lateral Víctor Eimil, fue ayer el elegido para comparecer ante la prensa no dudó en calificar a la SD Ponferradina, a la que los granates visitan el sábado, como «uno de los favoritos al ascenso» a LaLiga Hypermotion.

«En la primera jornada ya hemos visto su potencial con esa victoria por 0-3. La Ponferradina es uno de los favoritos al ascenso, pero nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer para puntuar allí», afirmó.

Al defensa le sabe «a poco» el empate ante el Cacereño (1-1) en el debut liguero pese a que el gol granate llegó «en esa acción épica» del portero Raúl Marqueta en el tiempo de descuento.

«En ese partido fuimos superiores al rival, merecimos ganar, pero es lo que toca en esta categoría», señaló Eimil, quien admite que su equipo todavía está en construcción porque hay mucho jugador nuevo.

El exfutbolista del Real Unión, una de las caras nuevas del Pontevedra tras el ascenso a Primera Federación, destacó la importancia del apoyo de los aficionados granates en el último partido.

«Pasarón el otro día empujó y nos ayudó a hacer la épica. Estuve en equipos como el Hércules, pero el otro día me sorprendió cómo nos impulsaron para dar ese extra en el campo», manifestó.