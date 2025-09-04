En marcha las inscripciones para el Gran Fondo de Pontevedra

El Gran Fondo de Pontevedra de 2025 se celebrará el 19 de octubre y aún está abierto el segundo plazo de inscripciones. Las inscripciones para la distancia del medio maratón cuestan 21 euros y los de los 10 kilómetros, 10 euros. Este plazo estará abierto hasta el 30 de septiembre. Después comenzará el tercero periodo, en el que suben los precios.

De momento, hay más de 400 inscritos en la distancia corta y más de 650 en la larga. La organización recuerda que el aforo es limitado y que en los 10 kilómetros solo se pueden inscribir un máximo de 600 personas, mientras que son1.200 para el medio maratón.

Por segundo año consecutivo, se ofrece un servicio de autobuses con un coste de 3 euros. Habrá dos autocares, uno en el recorrido A Coruña y Santiago y otro que irá por las ciudades de Ourense y Vigo. Entre los inscritos, ya está Ismael Allagui y Cora Saburido. entre otros.