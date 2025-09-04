Las carabelas portuguesas condicionan la prueba

Un total de 137 nadadores (125 españoles y 12 extranjeros) participarán en la prueba de natación de la Triple Corona Illas Atlánticas, especial 10 aniversario, que se disputará el sábado 6 de septiembre entre la isla de Ons y Sanxenxo, con un recorrido de 13 kilómetros en la ría de Pontevedra. La organización está a la espera de cómo evoluciona la presencia de carabelas portuguesas en los arenales del Concello de Sanxenxo para poder realizar la prueba con todas las medidas de seguridad.

Del total de participantes, 110 son hombres y 27 mujeres entre 21 y 68 años, procedentes de Portugal, México, Francia, Italia, Cuba, Venezuela, Ucrania, Principado de Andorra y 12 comunidades autónomas españolas. De los 137 nadadores, once lo harán en la categoría sin neopreno (nueve hombres y dos mujeres). La salida estará en la playa de Area dos Cans, en Ons, y la llegada en la playa de Silgar, en Sanxenxo.

Al acto de presentación asistieron el concejal de Deportes de Sanxenxo, Marcos Guisasola; el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra; Agustín Reguera Ocampo; el subdirector general de Espacios Naturales, Tomás José Fernández Couto-Juanas; el director del Real Club Náutico de Sanxenxo, Fernando Casas; Alberto Picallo, en representación de InterRías; el director de la oficina de Abanca en Sanxenxo, Roberto Pérez, y la directora de organización de la prueba, Beatriz Alvariño Díaz del Río. Alvariño recordó que es una prueba de aniversario de los diez años de la Triple Corona Illas Atlánticas con el mismo recorrido que se disputó en 2015, y destacó el amplio dispositivo de seguridad que se desplegará en la ría de Pontevedra con 23 embarcaciones, 50 kayakistas y paddle surf, 3 médicos, 15 socorristas, enfermeros, técnicos en emergencias sanitarias, una ambulancia medicalizada en Sanxenxo y 150 personas colaborando en tierra y mar.

Entre los participantes figuran todos los ganadores de ediciones anteriores como el portugués Hugo Ribeiro y la campeona del mundo máster en 800 metros y 3.000 metros y de Europa, la madrileña Rebeca Santos, que se impusieron en esta prueba en 2015; el ourensano Alberto Taboada, ganador absoluto en la segunda edición 2018-2021, y la asturiana Patricia Agüera y el canario Aldo Román Gutiérrez, ganadores en la tercera edición 2022-2024.