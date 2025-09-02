Marcos Denia completa el frente de ataque granate

El último día de mercado dejó para el Pontevedra Club de Fútbol nombres propios como el del delantero madrileño Marcos Denia, que llega a Pasarón cedido por el Cádiz hasta final de temporada.

Hijo de Santi Denia, el atacante de 21 años formado en la cantera del Atlético de Madrid sumó ocho goles en Segunda Federación el pasado curso en el filial gaditano, el Mirandilla. Con Denia, los granates suman competencia al valenciano Dani Selma en la posición de nueve.

Marea granate

El Pontevedra estará acompañado en su próximo desplazamiento por decenas de aficionados, con la idea de ver al conjunto granate ante uno de los equipos más en forma de la Primera Federación en los últimos meses: la Sociedad Deportiva Ponferradina.

Para ello, la entidad de Pasarón ha fletado un viaje en autobús con precios reducidos y entrada incluida, que saldrá desde el Pavillón Municipal de Deportes a las 10.00 horas, nueve antes del pitido inicial. El regreso tendrá lugar justo después del encuentro.

El viaje más la entrada se podrá adquirir por 45 euros por persona en las oficinas de Pasarón hasta hoy a las 18.00 horas. También se pueden comprar entradas sueltas por 15 euros, con entrada gratis para los menores de siete años.

Además, desde el Pontevedra CF recalcan que la Ponferradina no venderá entradas online ni a la afición visitante en taquilla el día de partido, por lo que los granates que quieran acudir al estadio berciano deberán comprarlas a través del club granate.

Se trata del primer partido fuera de casa para los de Rubén Domínguez después del final de infarto del pasado domingo en Pasarón, con un gol de cabeza del portero Raúl Marqueta en la última jugada, desatando la locura en O Burgo para cerrar el debut del equipo con un empate ante el Cacereño.

Por su parte, la Ponferradina venció en su correspondiente partido con un despliegue de pegada ante el Real Avilés, cumplió con el cartel de favorito contra el recién ascendido y presentó su candidatura al título tras ganar por 0 a 3 con tantos blanquiazules de Borja Vázquez, Borja Valle y Pau Ferrer.