El lateral Marko Ribic, última pieza para el Cisne

El Club Cisne Balonmano dio ayer por cerrada su plantilla para el curso 2025-2026 con la llegada del lateral izquierdo esloveno Marko Ribic, que completará con su envergadura la rotación dirigida por el técnico Marcos Otero «Quiños».

Jugador de 21 años procedente del RD Urbanscape Loka de la primera división de su país, cuenta con experiencia en las categorías inferiores de su selección nacional.

Por su parte, el Cisne espera que el esloveno, de casi dos metros de estatura «sume altura, lanzamiento y físico a la primera línea del equipo».

Con Ribic firmado, el cuadro pontevedrés suma cinco fichajes (Linhares, Ferreira y los hermanos López), además de las renovaciones de Iván Calvo, Abián, Franzini, Manu Santos, Diego López, Virulegio, Iago Costas, Alberto Delgado y los hermanos Fernández.