El base coruñés Hugo Rey llega al Peixegalego

El Marín Peixegalego confirmó ayer su segundo fichaje para la campaña 2025-2026, con la llegada del base coruñés Hugo Rey Pérez.

Junto al recién incorporado Miguel Souto, Rey, de 22 años, surtirá de recambios a los marinenses, tras tres temporadas y media en Chantada y un breve paso por el Ciudad de Badajoz.