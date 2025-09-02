El Arxil suma centímetros con la interior Faussurier

Tras las renovaciones de Moreira, Díaz-Pache y Maestro, el Club Baloncesto Arxil anunció el fichaje de la interior barcelonesa Ana Carlota Faussurier, procedente del Cáceres de Liga Femenina Challenge.

Con 31 años y 1,89 metros de estatura, la jugadora catalana, campeona de Europa sub-20, será una de las jugadoras más experimentadas del primer equipo lerezano, con 275 partidos a sus espaldas en las tres grandes categorías del baloncesto español.

El Arxil regresó ayer a la actividad, con una sesión de trabajo con jugadoras de los equipos sénior y júnior del club. El 8 de septiembre, se suman el resto de categorías a los entrenamientos.