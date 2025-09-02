Amplia representación del Ximnasia Pontevedra en Pamplona

Seis deportistas del Club Ximnasia Pontevedra participarán el próximo mes de noviembre en el Campeonato del Mundo de Gimnasia, que se celebrará en el Navarra Arena de Pamplona.

Junto con la campeona y récord del mundo Melania Rodríguez, el cuadro aurinegro contará en la cita internacional en las modalidades de doble-mini trampolín, trampolín y tumbling con Marta López, Uxía Rodríguez, Lidia Farrapeira, Aintzane Dapena y Adrián Soliño.