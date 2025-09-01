Fútbol sala | Primera Femenina
El Poio Pescamar llega al inicio de la liga con buenas sensaciones
Supera el Ourense Ontime (2-1) en su presentación en A Seca
REDACCIÓN
El Poio Pescamar ha puesto punto final a sus partidos de pretemporada con una victoria 2-1 ante el Ourense Ontime en la presentación del equipo ante su afición en el pabellón de A Seca. Las de Luis López-Tulla llegan al inicio de la liga, el próximo sábado, con buenas sensaciones y con la aspiración de ser uno de los equipos a batir, después de que los problemas económicos del Burela repartiesen a los efectivos de la plantilla naranja por diferentes puntos de la liga. Las rojillas incorporaron a Carolina Pedreira, Débora Lavrador y la tricampeona continental Noelia Montoro, que se suman a las renovadas, donde brillan Ale de Paz, Martita o Elena González, entre otras, además de otras incorporaciones de nivel, como la ala canaria Carolina Bravo, del Marín Futsal, o Zaide Pérez, del Ourense. Con ello, el cuadro conservero arrancará la liga con muy altas expectativas, como así lo confirmó la llamada de cuatro de sus jugadoras (De Paz, Martita, Montoro y Elena) a la última convocatoria de la selección nacional absoluta.
