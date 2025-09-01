Una carrera solidaria con 350 participantes en Silgar

El Paseo de Silgar acogió ayer la Milla Urbana de Sanxenxo que cumplía veinticinco años bajo el lema «Abrazando a diversidade». El dinero recaudado con las inscripciones se destina íntegramente a la Asociación Neen@s Sanxenxo que presta atención a familias con niños que tienen necesidades especiales de apoyo educativo.

Voluntarios que ayudaron en la carrera. | FdV

Se dieron cita más de 350 corredores y se contó con la colaboración de 37 voluntarios, entre ellos jóvenes de la Concejalía de Xuventude y personas migrantes residentes en el municipio a través de Accem. La Asociación Neen@s Sanxenxo estuvo presente en la Praza dos Barcos con tres carpas llenas de actividades para dar a conocer su trabajo.

Con distancias acordes a cara categoría, hubo tres carreras: prebenjamín y benjamín; alevín e infantil; y cadete, junior, aficionados y veteranos. Entre el primer los más rápidos Francisco Cornes y June Benítez de Aranzábal en niños y niñas, mientras que en alevín e infantil vencieron Hugo Cordal Amarelle y Daniela Bayón Diz. En cuanto a cadetes, junior, aficionados y veteranos, la carrera más numerosa, la primera posición fue para Daniel Estévez Pérez, seguido de Hugo Dopazo Rogfski y Roberto Prieto Carbajo, todos ellos aficionados, en el apartado masculino. Entre las mujeres, la más rápida fue la junior Susana Padrón Morales, por delante de Soledad Leiro López, de la categoría de veteranas, y Aroa Barbeito Besada, también junior. El primer junior masculino fue Mauro Alexandre García Eléxpuru, y el más rápido entre los veteranos fue Manuel Hurtado Sanjurjo.