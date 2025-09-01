Alfonso Ventín se hace con el triunfo en la prueba de Portas

El piloto de Cotobade Alfonso Ventín fe el vencedor de la quinta carrera del Campeonato Gallego de Rallymix, que se celebró este fin de semana en Portas. Con esta victoria se acerca al líder de la general, Javier Ramilo, a falta de dos pruebas. La siguiente es en Cuntis, los días 19 y 20 de septiembre, y la cita final será en Barbadás en octubre. No obstante, Ramilo quedó en segunda posición en Portas y dispone todavía de una notable ventaja sobre Ventín, que este fin de semana fue el piloto más rápido en tres de las cuatro mangas disputadas. Fue precisamente Ramilo el ganador de la restante. Darío Calviño completó el podio en tercera posición tras superar a Sergio Fernández en la última pasada. En la Clase B la victoria fue para Manuel Osorio y Alberto dos Reis, por delante los hermanos Iglesias Cores, y David Varela y Erlantz Fernández.

Cuatro de las siete pruebas del Campeonato Gallego de Rallymix se celebran en municipios de la provincia de Pontevedra: Portas, Ribadumia, Cuntis y A Estrada.