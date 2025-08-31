Milagro granate sobre la bocina

El retorno del Pontevedra a la división de bronce del fútbol nacional después de dos temporadas de purgatorio comenzó con milagro en el último segundo, después de que un balón magistral de Yelko Pino igualase, gracias al testarazo de Marqueta, un partido prácticamente decidido para el Cacereño.

El encuentro comenzó trabado para ambos conjuntos, que salieron al campo con ganas de mostrar la intensidad física que les caracteriza. En ese contexto, el Cacereño, que iba fuerte a por el balón, se topó con un Pontevedra cómodo con la iniciativa y dispuesto a proponer por las bandas más que a replegarse.

En el minuto 8, en la primera jugada que el Cacereño logró hilar con peligro por las cercanías del área granate, los verdes encontraron petróleo, con una internada sin oposición de Carlos González. El atacante sacó un tiro cruzado que Marqueta no pudo detener.

El gol en contra prácticamente fue un doble golpe, con una jugada a balón parado en la que un despiste de Bosch dejó solo a Diego Gómez frente a Marqueta. Por suerte para el Pontevedra, imperó el arquero granate tras despejar con buena colocación el disparo rival.

Cuando peor pintaba para los granates, surgieron brotes verdes en la escuadra local. Una buena internada de Alain Ribeiro, capaz de sacar un disparo peligroso, abrió la veda para que el Pontevedra tratase de tomar el control, de nuevo con Yelko como capitán de operaciones.

Fue el mediapunta vizcaíno el que de nuevo emergió para el cuadro de casa, tras cabecear un gran centro de Abelenda que volvió a llevar el peligro al área del Cacereño. También se animó a probar el disparo varias veces el capitán, Álex González, aunque Nieves contuvo el intento sin problemas.

Poco antes del paso por vestuarios, llegó la primera observación de videoarbitraje, tras un choque entre Deco y Garay al borde del área extremeña que dejó a ambos con brechas en la cabeza y en la cara, respectivamente. Lo que parecía una falta clara a favor del Pontevedra terminó siendo balón para el Cacereño, al interpretar el árbitro que Garay había sacado el codo en la acción.

Tras el refresco, el Pontevedra, que veía como un Garay conmocionado tenía que abandonar Pasarón en ambulancia, salió con las cosas claras y un disparo potente de Álex González a la puerta rival lo confirmó.

Aunque los granates buscaron llevar de nuevo la batuta en su camino hacia el empate, el Cacereño lograba ralentizar el partido, rascándole segundos al cronómetro en cada acción y llevándose la mejor parte de casi todos los duelos.

La fortaleza defensiva visitante se hizo notar ante un Pontevedra que se impacientaba y no lograba crear peligro con criterio, hasta que la entrada del recién llegado Luisao pareció dar al equipo frescura en ataque por la derecha.

Con el reloj en contra para los de casa y la lluvia más intensa del día, el Pontevedra consiguió cercar al Cacereño en su portería. En plena tarascada en el centro del área, el árbitro decretó penalti a favor del bando lerezano tras un derribo a Brais Abelenda. Los extremeños pidieron la ayuda del videoarbitraje, pero la decisión inicial del colegiado imperó. La pena máxima, tirada por Dani Selma, fue adivinada a la perfección por el meta rival Nieves, que se tiró a su derecha con rapidez para atajar el lanzamiento y finiquitar prácticamente cualquier opción de empate, hasta que Yelko Pino sacó su varita a pasear en la última jugada y Marqueta, de cabeza, puso las tablas en la jugada final.