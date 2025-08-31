«No es un mal resultado el empate»

Tras el empate en Pasarón, el técnico del Pontevedra, Rubén Domínguez, concluyó la jornada con la noción de que los tres puntos se podían haber quedado en Pasarón.

«Tengo sensación de empate. En la primera parte controlamos la situación y nos faltó desequilibrio. En la segunda parte merecimos ganar y no ganamos. El equipo demostró actitud y creyó hasta el final. Logramos un punto y un rival directo perdió dos. La alegría esa del final, pero creemos que se podía haber ganado», analizó el preparador ourensano, que resaltó el gran esfuerzo colectivo de su equipo.

«Creo que entramos muy bien hasta que nos hacen el gol y nos desubicamos siete u ocho minutos. Firmo que solo nos hagan dos ocasiones en cada partido. El equipo se vació», añadió Domínguez, que reiteró la dureza de la Primera Federación.

«En esta categoría, cada punto es dificilísimo de conseguir y hay que estar contentos por ello», argumentó.

Sobre el gol anotado por el guardameta Marqueta, Domínguez destacó que es la segunda vez que le ocurre en su carrera, tras un primer gol anotado en su etapa en el Taboadela.

«Es la segunda vez que me pasa. Cuando vi que la lanzó Yelko, iba perfecta y Marqueta pegó un buen cabezazo. Lo importante es que entró y conseguimos el primer punto», describió el técnico granate.

Acerca del videoarbitraje, que intervino cuatro veces durante el encuentro, el responsable del conjunto lerezano expresó sus reservas. «A mí no me gusta, pero se trata de que el fútbol sea más justo. Es algo que vamos a tener que convivir con ello. Que cada gol no lo puedes celebrar, no me gusta. Es lo que hay».

Domínguez no pudo aportar mucha información sobre Benjamín Garay, que abandonó el campo en el descanso en ambulancia. «Creo que se llevó un buen golpe, con una fisurita o una fracturita. No sabemos nada más por ahora», concluyó.

El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, encajó con filosofía el gol en el último segundo, que terminó saldando en empate el encuentro. «El partido ha tenido sus momentos. Hemos podido hacer el 2-0 al principio de la segunda parte pero no pudo ser. El Pontevedra nos ha encerrado y hemos sufrido porque tiene gente que va bien en el juego aéreo. Si al principio nos dicen que nos llevaríamos el empate, no lo veríamos con malos ojos, pero al final nos dio un poco de rabia», explicó.

Sobre las intervenciones del videoarbitraje durante el encuentro, el técnico visitante no tiene clara su implantación. «Lo del VAR no lo acabo para entender. No vamos a ver que rectifiquen una jugada. La mano de Rubén es más que dudosa, igual que el penalti. En cada córner, si queremos, pitamos un penalti», argumentó.

No obstante, Cobos analizó de forma optimista el empate. «Que me meta el portero no lo recuerdo [risas]. Han puesto una buena falta y han entrado muy bien a la carrera. No me había pasado nunca. No estoy descontento con el partido que hemos hecho. Claro que podemos mejorar y no es un mal resultado».