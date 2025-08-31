Fútbol | Primera Federación
Garay sufre varias fracturas óseas en la cara tras el choque con Deco
El defensa granate tuvo que ser evacuado en ambulancia tras un encontronazo en el partido del sábado contra el Cacereño
N. D.
El defensa granate Benjamín Garay presenta varias fracturas en la cara a consecuencia del fuerte encontronazo que protagonizó en el partido del sábado contra el jugador de Cacereño Deco. Al filo del descanso las cabezas de ambos jugadores chocaron y el que salió peor parado fue Garay, que no pudo regresar al césped e incluso fue evacuado en ambulancia a un centro sanitario.
Según el parte médico ofrecido ayer por el Pontevedra Club de Fútbol, el defensa sufrió «un traumatismo craneoencefálico y facial severo», que ocasionó «fractura del suelo y la pared lateral de la órbita izquierda; fractura de la pared antesuperior y lateral del seno maxilar izquierdo; y fractura del arco cigomático izquierdo».
Se apuesta por un «tratamiento conservador con seguimiento evolutivo por servicios médicos especializados en maxilofacial y oftalmología», por lo que se presume una baja de al menos un mes.
El jugador abandonó el campo conmocionado y con una fuerte hinchazón en la cara al filo del descanso y tuvo que ser sustituido por Emil en el primer partido de la temporada, en el que el Pontevedra empató 1-1 con un gol en el último segundo del portero Marqueta, que acudió a la desesperada a rematar un córner y logró el primer tanto de su carrera.
