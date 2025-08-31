Garay sufre varias fracturas óseas en la cara tras el choque con Deco

El defensa granate Benjamín Garay presenta varias fracturas en la cara a consecuencia del fuerte encontronazo que protagonizó en el partido del sábado contra el jugador de Cacereño Deco. Al filo del descanso las cabezas de ambos jugadores chocaron y el que salió peor parado fue Garay, que no pudo regresar al césped e incluso fue evacuado en ambulancia a un centro sanitario.

Según el parte médico ofrecido ayer por el Pontevedra Club de Fútbol, el defensa sufrió «un traumatismo craneoencefálico y facial severo», que ocasionó «fractura del suelo y la pared lateral de la órbita izquierda; fractura de la pared antesuperior y lateral del seno maxilar izquierdo; y fractura del arco cigomático izquierdo».

El jugador fue evacuado en ambulancia. / Gustavo Santos

Se apuesta por un «tratamiento conservador con seguimiento evolutivo por servicios médicos especializados en maxilofacial y oftalmología», por lo que se presume una baja de al menos un mes.

El jugador abandonó el campo conmocionado y con una fuerte hinchazón en la cara al filo del descanso y tuvo que ser sustituido por Emil en el primer partido de la temporada, en el que el Pontevedra empató 1-1 con un gol en el último segundo del portero Marqueta, que acudió a la desesperada a rematar un córner y logró el primer tanto de su carrera.