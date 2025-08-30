El Pontevedra arranca su aventura liguera

118 días después, la acción del fútbol de liga regresa este sábado a Pasarón con el estreno del Pontevedra en Primera Federación. Los granates, dirigidos en esta ocasión por el ourensano Rubén Domínguez después del bienio de Yago Iglesias, debutan ante su público contra un rival directo también recién ascendido como el Cacereño, que obró la magia en el play-off para formar parte de la categoría de bronce por primera vez en una década.

Con el pitido inicial, el bando lerezano dejará atrás una intensa pretemporada tras seis semanas de trabajo, marcada por las dudas finales en el apartado goleador. Una problemática en parte derivada por la planificación de una plantilla que hasta ahora solo cuenta con 18 futbolistas, la más corta de toda la Primera Federación.

No obstante, para Domínguez, el objetivo global está claro y llegará a través de dos claves: trabajo y honradez. «Queremos que la afición se sienta orgullosa, que sienta que los jugadores se han vaciado, que han sido responsables con el escudo que visten. Esto es fútbol. Venimos de una categoría donde el Pontevedra ha ganado mucho y entramos en otra donde lo lógico es ganar menos, pero sabiendo que tenemos la responsabilidad de consolidar al Pontevedra por primera vez en esta categoría», añadió el técnico granate, que recalcó la importancia del encuentro ante el rival de este fin de semana.

«Es un partido importante por todo, por el golaveraje, por puntuar y quitarles puntos. Es importante empezar sumando, empezar a conectar con nuestra afición, sentir que Pasarón va a ser un fortín. El Pontevedra tiene que ir a cada partido a intentar ganarlo», apuntó Domínguez.

En cuanto al rival, el preparador del cuadro de Pasarón hizo referencia por encima de todo a su continuidad, como parte de un proyecto a largo plazo bajo la batuta del emeritense Julio Cobos, con dos ascensos en el último lustro.

«Es un equipo que le gusta mucho apretar, muy intenso, que lleva muchos años con el mismo entrenador. Se quedaron siete u ocho jugadores, pero los más importantes. Es un equipo trabajado, con la dinámica del ascenso. Es un rival directo y desde la jornada uno tenemos que meter puntos en el caldero», reiteró.

Con el césped de Pasarón irregular a causa de un hongo, el elenco granate contará con todos sus efectivos disponibles para el partido ante los extremeños, incluido el último en llegar, el atacante hispano-ecuatoriano Luisão Macías, que forma parte de la convocatoria tras haber entrenado todo el verano con el Deportivo Fabril.

Por el Cacereño, la baja más sensible es la del centrocampista andaluz Antonio Marchena, recién llegado del Estepona, que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha en un amistoso ante el filial del Betis y causará baja de larga duración.