Nuevo curso y nuevos retos para el Peixegalego

Con fuerzas e ilusión renovadas. Así afronta el primer equipo del Marín Peixegalego una nueva temporada en la Tercera FEB, el cuarto escalón del baloncesto nacional. La escuadra de A Raña, dirigida un curso más por el leonés Javier Llorente, tiene como objetivo ser uno de los candidatos al ascenso del Grupo A-B, que reúne a oponentes castellanos, asturianos y gallegos con rivales históricos del cuadro azul, como el Rosalía, el Vilagarcía o el Chantada.

Para lograrlo, el bando peixe, que renuncia a jugar la Copa Galicia de su categoría, ya ha hecho oficiales varios movimientos para presentar el mejor plantel posible, con las renovaciones del pívot Kevin van Wijk y los bases Javier Cardito y Miguel Paz. A ellos se suman, por ahora, dos incorporaciones: la del base Miguel Souto, procedente del Obradoiro, y el ala-pívot Javier Domínguez, que regresa a la disciplina marinense por segunda vez tras un año de descanso.

Con estos mimbres iniciales, la producción ofensiva y defensiva del equipo variará en función de los jugadores extranjeros que recalen en Marín, sustituyendo a los estadounidenses Joey Reilly y Wildens Leveque, que han llamado la atención de equipos de la categoría superior, la Segunda FEB, tras su notable paso por el club la temporada pasada.

«Nuestra idea siempre es la misma. Intentar estar arriba, meternos en ascenso y ver si podemos dar ese último paso. Es un objetivo nuestro, pero siendo realistas, cambiamos a prácticamente todos los jugadores importantes del año pasado. Es una incógnita los que nos van a venir», detalla Llorente, que afronta su duodécima temporada, en dos etapas diferentes, al frente del equipo.

En ese sentido, el fichaje del santiagués Souto, de solo 23 años de edad, apunta a ser una pieza clave en el nuevo esquema, después de promediar 10,6 puntos y 2,3 asistencias en el filial obradoirista. Cifras que para el conjunto marinense aportan garantías de cara a cubrir la figura del base.

«Es un poco lo que esperamos. El año pasado quizás sufrimos mucho en esa posición en determinados momentos de partidos y esperamos que él nos ayude a dar un pasito más en ese caso, en ritmo de juego. Estamos contentos porque es un jugador en crecimiento y para la categoría tiene que ser importante», explica el técnico.

No obstante, el formato de la liga antes conocida como EBA, en el que solo el campeón del grupo se garantiza el acceso directo a la fase de ascenso, deja un mínimo margen de error para perder partidos, ya que desde el segundo al cuarto clasificado pasarían por una fase preliminar con dos eliminatorias que ya dejó sus sinsabores en A Raña el año pasado, con la derrota a manos del Valle de Egüés navarro.

«La liga se ha ido igualando. El año pasado ya hubo sorpresas y este año creo que puede haber alguna más. A nivel económico, Salamanca está bastante por encima del resto. Chantada siempre tiene esa experiencia de que sabes que te va a competir. Hay equipos que no hicieron una buena última temporada, pero tienen jugadores jóvenes como Obradoiro u Oviedo, que ya estuvo arriba. También hay equipos que en las primeras jornadas son peligrosas», analizó Llorente, que superará con casi total seguridad este curso las 200 victorias –en tres divisiones diferentes– al frente del banquillo del primer equipo marinense.