Waterpolo | Primera Femenina
Carmen Rodríguez, segundo fichaje del Waterpolo Pontevedra
Tras la confirmación de María del Castillo Rodríguez como primera incorporación para el curso 2025-26, el Club Waterpolo Pontevedra anunció la llegada de su hermana melliza, Carmen Rodríguez, para sumarse al proyecto pontevedrés en las posiciones de uno y dos.
- Davila 27/08/2025