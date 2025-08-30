Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Waterpolo | Primera Femenina

Carmen Rodríguez, segundo fichaje del Waterpolo Pontevedra

Tras la confirmación de María del Castillo Rodríguez como primera incorporación para el curso 2025-26, el Club Waterpolo Pontevedra anunció la llegada de su hermana melliza, Carmen Rodríguez, para sumarse al proyecto pontevedrés en las posiciones de uno y dos.

