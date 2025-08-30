Broche a la pretemporada del Poio Pescamar

Un duelo de alto nivel contra un representante de la categoría como el Ourense Ontime marcará el encuentro final de preparación para el Poio Pescamar, que arranca la próxima semana su andadura en la Primera División Femenina recibiendo al recién ascendido AE Penya Esplugues catalán.

Las de Luis López-Tulla, que se miden hoy a las ourensanas en la pista de A Seca a las 18.30 horas, afrontan la temporada 2025-2026 como uno de los equipos a batir, después de que los problemas económicos del Burela repartiesen a los efectivos de la plantilla naranja por diferentes puntos de la liga.

Un río revuelto en el que el Poio Pescamar supo pescar, incorporando a Carolina Pedreira, Débora Lavrador y la tricampeona continental Noelia Montoro. Esta terna de jugadoras se suman al núcleo de futbolistas renovadas, donde brillan Ale de Paz, Martita o Elena González, entre otras, además de múltiples incorporaciones de gran nivel, como la ala canaria Carolina Bravo, que llega a Poio tras dos grandes temporadas en el Marín Futsal, o Zaide Pérez, del Ourense.

Con ello, el cuadro conservero arrancará la liga con muy altas expectativas, como así lo confirmó la llamada de cuatro de sus jugadoras (De Paz, Martita, Montoro y Elena) a la última convocatoria de la selección nacional absoluta, un récord para la entidad.