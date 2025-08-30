La alero Marta Maestro da el salto al primer equipo del Arxil

La plantilla del Club Baloncesto Arxil para su regreso a la Liga Femenina Dos ya cuenta con su tercer nombre confirmado tras las renovaciones de Margarita Moreira y Cristina Díaz-Pache: el de la alero ourensana Marta Maestro, que cumplirá su tercera temporada en la estructura pontevedresa.

Será la primera campaña en la que Maestro, que destacó por sus cifras en el filial Arxil Mafari Café que jugó en Primera Nacional, se convierta en miembro de pleno derecho del primer equipo, con el que ya debutó en el curso 2023-2024.

Alero de 20 años de edad formada en el Carmelitas Ourense, la pasada temporada tuvo minutos con el equipo de Liga Femenina Challenge en 17 encuentros de liga. Según el cuadro lerezano, su perfil es de «alero polivalente que aporta defensa y rebote», con la lectura del juego, la responsabilidad en momentos decisivos y el compromiso en defensa como principales aspectos clave de su participación sobre la pista.

El Arxil debutará en liga el próximo sábado 4 de octubre, recibiendo en su pista del Centro Galego de Tecnificación Deportiva al Ibaizábal de Galdakao (Vizcaya), que llegará a Pontevedra tras haber finalizado la pasada temporada en la zona media de la tabla.