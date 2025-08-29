Repóker de medallas en Polonia para la nadadora del Umia Antía García

Éxito rotundo de la nadadora caldense Antía García Silva en los Europeos de Salvamento y Socorrismo celebrados en la localidad polaca de Szczecin, donde logró llevarse un botín de cuatro medallas continentales: un oro, dos platas y un bronce.

La deportista del Club Acuático Umia, que dio nombre a la piscina municipal de su localidad con solo 20 años, logró el triunfo en el relevo femenino 4x50 en la modalidad de tubo, además del segundo puesto individual en los 100 metros aletas y en el relevo femenino 4x25 arrastre. El tercer lugar llegó en el relevo 4x50 obstáculos. Tanto el oro como el bronce fueron además récords de España en sus respectivas variantes.

Más allá de los podios, completó su participación en la piscina polaca con un cuarto puesto y dos quintos en otras tres finales.

Con estos resultados, García Silva suma ya 13 medallas en Campeonatos de Europa absolutos, tras las cuatro conseguidas en Castellón 2021 y las cinco de Bélgica 2023.

Se trata también de la séptima presea internacional del año para la nadadora del Club Acuático Umia, número uno nacional en los 100 metros aletas, que ya logró una plata y un bronce en las series preliminares de los Juegos Mundiales en el mes de marzo, además del bronce cosechado en los Juegos Mundiales celebrados en Chengdú (China), a principios de este mes.