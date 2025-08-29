Fútbol | Primeira Futgal
El Marín CF se presenta en sociedad ante el CD Boiro
El ambicioso proyecto franjiazul arranca la liga el 7 de septiembre
REDACCIÓN
El césped del Estadio Municipal de San Pedro acoge hoy a las 19.30 horas la presentación oficial del primer equipo del Marín Club de Fútbol, que arranca el próximo día 7 de septiembre ante el Amanecer su ambicioso proyecto para el curso 2025-2026.
El cuadro franjiazul, que busca el ascenso a la Preferente Futgal por la vía rápida tras las incorporaciones de futbolistas locales contrastados en categorías superiores, disputará la 34 edición del Trofeo Villa de Marín ante un equipo de Tercera Federación como el Club Deportivo Boiro.
Será, a su vez, el sexto y último encuentro preparatorio para el elenco dirigido por el bilbaíno Sergio Martín, que pondrá el punto y final a la pretemporada tras un balance de tres derrotas contra equipos como el Villalonga, el Puebla o el Alondras y dos empates ante el Portonovo y el Umia.
En paralelo al Marín-Boiro, la jornada servirá para presentar en sociedad a los jugadores de la primera plantilla y contará con la amenización musical a cargo de un DJ, además de un stand dedicado a los socios.
- Localizado en una playa de A Guía el joven de 19 años desaparecido en Vigo desde el lunes
- Buscan a un joven de 19 años de Vigo que falta de su casa desde el lunes
- La ciudad enciende su nueva brújula
- El gigante de la moda británica Next desembarca en España desde Galicia
- «Aquí es imposible vivir»: la conflictividad vecinal inunda los tribunales
- Davila 27/08/2025
- El centenario de Dolores
- Los juzgados de Vigo ya valoran ingresos psiquiátricos de niños de 11 años