El Marín CF se presenta en sociedad ante el CD Boiro

El césped del Estadio Municipal de San Pedro acoge hoy a las 19.30 horas la presentación oficial del primer equipo del Marín Club de Fútbol, que arranca el próximo día 7 de septiembre ante el Amanecer su ambicioso proyecto para el curso 2025-2026.

El cuadro franjiazul, que busca el ascenso a la Preferente Futgal por la vía rápida tras las incorporaciones de futbolistas locales contrastados en categorías superiores, disputará la 34 edición del Trofeo Villa de Marín ante un equipo de Tercera Federación como el Club Deportivo Boiro.

Será, a su vez, el sexto y último encuentro preparatorio para el elenco dirigido por el bilbaíno Sergio Martín, que pondrá el punto y final a la pretemporada tras un balance de tres derrotas contra equipos como el Villalonga, el Puebla o el Alondras y dos empates ante el Portonovo y el Umia.

En paralelo al Marín-Boiro, la jornada servirá para presentar en sociedad a los jugadores de la primera plantilla y contará con la amenización musical a cargo de un DJ, además de un stand dedicado a los socios.