Waterpolo | Primera División Femenina
El Waterpolo Pontevedra ficha a María del Castillo Jiménez
REDACCIÓN
Cuarta temporada en categoría nacional para el primer equipo femenino del Club Waterpolo Pontevedra, que anunció ayer a su primera incorporación para el curso 2025-2026. Se trata de la jugadora jerezana de 21 años María del Castillo Jiménez, que se une al bando rojinegro en Primera División Femenina y puede jugar de uno o dos tras cinco temporadas en Liga Nacional con el Club Waterpolo Dos Hermanas.
Por su parte, el Waterpolo Pontevedra estaría encuadrado provisionalmente por la Federación Española de Natación en el Grupo B de la Primera División, con representantes de Andalucía (Dos Hermanas, Málaga), la Comunidad Valenciana (Elx), Madrid (Boadilla y Cuatro Caminos) y Cataluña (Molins de Rei y Santa Eulalia)
