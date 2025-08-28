Salvamento | Campeonato de Europa
Doblete europeo para la caldense Antía García
La nadadora del Umia continúa un verano de ensueño con su sexta medalla internacional
Pontevedra
El Campeonato de Europa de Salvamento y Socorrismo celebrado en Szcezcin (Polonia) no pudo empezar con mejor pie para la nadadora del Acuático Umia Antía García, que se proclamó campeona continental en el relevo femenino 4x50 un día después de ser plata en la modalidad de 100 metros remolque maniquí con aletas.
La deportista caldense compartió podio con la tinerfeña María Rodríguez, que se hizo con el bronce. La italiana Lucrezia Fabretti se hizo con el título, con solo ocho segundos de margen.
Se trata del quinto y el sexto metal internacional que se cuelga García este verano, tras los tres bronces y la plata en los Juegos Mundiales de Chengdu (China).
