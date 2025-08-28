Cuatro días de plazo para firmar tres atacantes ante la falta de gol

Los dos últimos partidos preparatorios del Pontevedra durante su pretemporada, con derrota ante el Coruxo por cero a tres y empate a cero ante el Boiro, han sembrado las dudas en cuanto a la profundidad de plantilla del conjunto granate, que todavía figura en portales como Transfermarkt como el equipo con menos jugadores en nómina de toda la Primera Federación con 17.

Una situación crítica justo antes de comenzar el curso futbolístico, ante la confección de una plantilla que apenas ha sufrido variaciones desde el pasado 10 de agosto, con la última llegada confirmada del mediocentro Ander Vidorreta.

Desde entonces, el técnico del conjunto lerezano, Rubén Domínguez, apuntó públicamente tras el encuentro ante el Arenteiro que se esperaba la llegada de varios perfiles de ataque para terminar de completar la plantilla, pero hasta ahora únicamente el valenciano Dani Selma figura como delantero en el plantel de Pasarón.

Aunque el preparador ourensano matizó que «no había prisa» por incorporar jugadores, la ventana de oportunidad del Pontevedra sigue estrechándose de cara a ese debut liguero que el equipo hará en Pasarón este sábado, contra un Cacereño que ha tirado de recién descendidos y equipos punteros de Segunda Federación para confeccionar su ataque.

En esa línea, todo apunta a que el Pontevedra confiará el resto de su frente de ataque, donde ya han brillado futbolistas con veteranía como Hervías o Abelenda, a jugadores jóvenes, al disponer de una única ficha sénior y varias sub-23 para dar por cerrado su elenco de jugadores para arrancar la campaña 25-26.

Horarios

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó ayer los horarios para la jornada dos de Primera Federación, en la cual el Pontevedra visitará a la Sociedad Deportiva Ponferrada en El Toralín el próximo sábado 6 de septiembre a las 19.00 horas.

El encuentro se podrá ver a través de los canales oficiales de la Televisión de Galicia, que se ha sumado a la oferta de operadores televisivos que emitirán total o parcialmente la división de bronce del fútbol español.

En el caso de la cadena pública autonómica, retransmitirá a lo largo de la temporada 40 partidos de los equipos gallegos de la categoría, empezando este fin de semana con el Real Madrid Castilla-Club Deportivo Lugo. El turno de los granates llegará en la siguiente semana de competición.

De este modo, el abanico de opciones para ver por televisión la liga en la que jugará el Pontevedra será el más amplio de su historia después de un año de fundido a negro en Pasarón. Además de la selección puntual de la TVG, los partidos de los granates se podrán ver en plataformas como la aplicación de La Liga Plus, la plataforma FootballClub o Movistar en sus diferentes versiones, que emitirá diez de los veinte partidos de cada jornada.