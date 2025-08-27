Lorena Patiño, primera espada para el Mundial júnior de Valais

La corredora marinense Lorena Patiño es una de las 26 elegidas por la Federación Española de Ciclismo para representar a la selección española en el Mundial de Bicicleta de Montaña (MTB) que se celebrará del 30 de agosto al 14 de septiembre en el cantón suizo de Valais.

Patiño, tetracampeona nacional júnior de su especialidad, el cross country olímpico (XCO), representará a España en esa prueba el próximo 12 de septiembre en tierras suizas.

Junto a la ciclista marinense, la selección júnior de XCO contará con Guillermo Parrado, Iker Pérez, Raúl López e Irene García. De este modo, buscará cerrar un gran 2025 de resultados, con varios podios en la UCI Junior Series.