Fútbol Sala | Primera Femenina

Debut veraniego en casa para el Poio Pescamar

REDACCIÓN

Poio

Tras iniciar la pretemporada con un empate ante el Castro y la victoria (0-6) contra el Novasemente en la ciudad portuguesa de Espinho, el Poio Pescamar debuta en A Seca con un derbi de élite. Las rojillas se medirán el sábado a las 18.30 horas contra el Ourense Ontime.

