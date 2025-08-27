El Arxil confirma hasta siete salidas más

El éxodo de jugadoras en el Club Baloncesto Arxil tras el descenso de Liga Femenina Challenge a Liga Femenina Dos continúa tras la confirmación oficial por parte de la estructura pontevedresa de siete bajas más para la temporada 2025-2026.

Tras anunciar días atrás la renovación de dos habituales como la interior Cristina Díaz-Pache y la alero Margarita Moreira, además de la baja de la pívot Heather Forster, la entidad verde se despidió de forma oficial de varias jugadoras.

Es el caso de Nerea Liste o Raquel Laneiro, ambas fichadas por el Cáceres, así como la campeona de Europa sub-20 Marta Fernández. Junto a ellas, el Arxil también dice adiós por motivos personales a Aldara Vázquez, Carla Sierra y Miriam García.

Otra de las jugadoras que no continuará en la plantilla del Arxil para el próximo año es la internacional por Macedonia del Norte Nena Trajchevska, que cuelga las botas pero continuará vinculada al club.

En tres campañas en Pontevedra, la hasta ahora capitana de la selección normacedonia, habitual en la posición de escolta, disputó con la elástica del Arxil 80 partidos oficiales entre liga regular y fase de ascenso, con unos promedios por partido de 7,6 puntos y 3,4 rebotes en poco menos de 20 minutos de juego por encuentro.