El Pontevedra, a la cola de la liga por número de jugadores en su plantilla

Se acerca la recta final del mercado de verano en Primera Federación y el Pontevedra mantiene la máxima que ha regido su ventana de incorporaciones hasta la fecha: fichar bien y sin prisa por la llegada de nuevos jugadores.

Un principio que los de Rubén Domínguez han llevado al extremo en esta pretemporada, ya que el conjunto granate es el que menos jugadores acumula de toda la Primera Federación, según el portal internacional Transfermarkt.

El bando de Pasarón suma hasta la fecha 17 futbolistas, tras la continuidad de Brais Abelenda, Miguel Cuesta y Yelko Pino, las renovaciones de Edu Sousa, Álex González y Benjamín Garay y los once fichajes realizados en el verano: Víctor Eimil, Raúl Marqueta, Alain Ribeiro, Miki Bosch, Juanra Gómez, Adrián Expósito, Pablo Hervías, Dani Selma, Nico Conesa, Antonio Montoro y Ander Vidorreta, que fue el último en llegar el pasado 10 de agosto, hace ya dos semanas

Un elenco que estará apoyado por algún efectivo del filial como el marinense David Marqués, pero que dista todavía del de plantillas más maduras como la del Celta Fortuna (24 jugadores) Lugo (23), el Racing de Ferrol (21) o el Ourense CF (21).

En esa línea, el Pontevedra es el único equipo del Grupo I en no alcanzar la veintena de jugadores, empatado a la cola con otros dos cuadros del Grupo II: la SD Tarazona y el CD Teruel, con 17 jugadores cada uno.

No obstante, en la mira del bando lerezano siguen todavía posiciones clave que se deben cubrir, después de haber dado por cerrada toda la defensa.

En ese sentido, las pretensiones del técnico Rubén Domínguez están por incorporar a tres jugadores más de ataque y uno extra en posiciones interiores. Para ello, deberán utilizar los recursos que restan en el apartado de fichas, con una sénior todavía disponible y varias sub-23 que pueden terminar de reforzar la plantilla granate de cara al estreno liguero contra el Cacereño en Pasarón. El ataque es la línea que más refuerzos necesita, como ha quedado demostrado en los dos últimos partidos de pretemporada, ante equipos de inferior categoría, Coruxo y Boiro, a los que los granates fueron incapaces de marcar un solo gol, con una preocupante imagen en ambos choques, ya a las puertas de la liga.