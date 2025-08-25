Fútbol sala | Primera femenina
Lluvia de goles del Poio Pescamar en su segunda prueba de pretemporada
Las rojillas superaron por 0-6 a las lusas del Novasemente
REDACCIÓN
El cuadro conservero, que aspira a la zona alta de la clasificación en la mejor liga femenina de Europa, se encuentra en pleno trabajo de pretemporada y ya disputó sus dos primeros compromiso estivales, con un empate a tres en la pista del Castro y un contundente triunfo en Portugal (0-6) ante el Novasemente. Seis jugadoras anotaron los seis tantos: Pedreira, Bravo, Èlia, Chuli, Candela y Zaide, lo que demuestra la versatilidad de la plantilla.
Para esta temporada, la cuarta del madrileño Luis López-Tulla en el banquillo de A Seca, el objetivo principal es luchar por títulos, y para ello anunciaron siete fichajes: la portera Yanira (Meigas), Carolina Bravo (Marín), Zaide Pérez (Ourense), Rafa Pato (Pescara) y la tripleta llegada del Burela, con la cierre Noelia Montoro, la ala Carolina Pedreira y la pívot Débora Lavrador. Las rojillas harán su debut liguero el próximo 6 de septiembre ante el recién ascendido Penya Esplugues.
Antes de ese estreno, la presentación ante su afición será el próximo sábado, 30 de agosto en A Seca ante el Ourense FSF
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Memorias de la movida viguesa
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por demandas sanitarias y hiere a dos peatones
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- El antes y el después de los incendios de Galicia, Extremadura y Castilla y León