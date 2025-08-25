Lluvia de goles del Poio Pescamar en su segunda prueba de pretemporada

El cuadro conservero, que aspira a la zona alta de la clasificación en la mejor liga femenina de Europa, se encuentra en pleno trabajo de pretemporada y ya disputó sus dos primeros compromiso estivales, con un empate a tres en la pista del Castro y un contundente triunfo en Portugal (0-6) ante el Novasemente. Seis jugadoras anotaron los seis tantos: Pedreira, Bravo, Èlia, Chuli, Candela y Zaide, lo que demuestra la versatilidad de la plantilla.

Para esta temporada, la cuarta del madrileño Luis López-Tulla en el banquillo de A Seca, el objetivo principal es luchar por títulos, y para ello anunciaron siete fichajes: la portera Yanira (Meigas), Carolina Bravo (Marín), Zaide Pérez (Ourense), Rafa Pato (Pescara) y la tripleta llegada del Burela, con la cierre Noelia Montoro, la ala Carolina Pedreira y la pívot Débora Lavrador. Las rojillas harán su debut liguero el próximo 6 de septiembre ante el recién ascendido Penya Esplugues.

Antes de ese estreno, la presentación ante su afición será el próximo sábado, 30 de agosto en A Seca ante el Ourense FSF