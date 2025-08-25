El Cisne pasa a la final al vencer al OAR Coruña

El Cisne jugará el próximo 7 de septiembre la final de la Supercopa Galicia de balonmano, tras superar el sábado al OAR Coruña en el pabellón municipal Novo Mesoiro de la ciudad herculina por 29-34. Los pontevedreses dispararán el título con el Frigoríficos del Morrazo de Cangas una semana antes del inicio oficial de la liga en División de Honor Plata. Curiosamente, el estreno del 14 de septiembre será ante el OAR coruñés. El Cisne, donde destacó Costa con 11 goles, disputará otro amistoso el jueves día 28 frente al Atlético Novás en O Rosal.