El Pontevedra cierra con un empate en Boiro sus partidos de preparación
Los granates se hacen en los penaltis con el torneo Memorial Carlos Muñiz tras una igualada sin goles
El Pontevedra CF cerró ayer sus partidos de preparación antes del inicio de la temporada con un empate 0-0 ante el Boiro en el Municipal de Barraña. Tras no anotar en los 90 minutos de juego, en los penaltis (7-6) logró finalmente hacerse con el torneo Memorial Carlos Muñiz. Rubén Domínguez puso en liza a Marqueta, Eimil, Expósito, Miki, Alain, Álex González, Abelenda, Selma, Yelko, Garay y Montoro. Después entraron Sousa, Juanra, Vodorreta, Cuesta y Conesa. Ya espera el Cacereño el sábado.
