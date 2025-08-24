El Pontevedra cierra con un empate en Boiro sus partidos de preparación

El Pontevedra CF cerró ayer sus partidos de preparación antes del inicio de la temporada con un empate 0-0 ante el Boiro en el Municipal de Barraña. Tras no anotar en los 90 minutos de juego, en los penaltis (7-6) logró finalmente hacerse con el torneo Memorial Carlos Muñiz. Rubén Domínguez puso en liza a Marqueta, Eimil, Expósito, Miki, Alain, Álex González, Abelenda, Selma, Yelko, Garay y Montoro. Después entraron Sousa, Juanra, Vodorreta, Cuesta y Conesa. Ya espera el Cacereño el sábado.