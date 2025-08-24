El CGTD inscribe deportistas de 2º de la ESO por primera vez y dos más con discapacidad

La Xunta ha publicado ya la concesión de las plazas para los grupos de Tecnificación y de rendimiento deportivo para el Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) de Pontevedra. Como en años anteriores, este complejo ofertó 160 plazas para tecnificación (cursos de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato) y rendimiento. En la resolución ya publicada en s día en el Diario Oficial de Galicia fueron concedidas 154 plazas y esta semana se han sumado otras once, hasta un total de 165 deportistas, el número más alto de la historia y que, además, podrá incrementarse a lo largo de la temporada.

En concreto, estas 165 plazas se distribuyen en 105 de tecnificación -90 residentes y 15 externos- y 60 en rendimiento -12 residentes y 48 externos-. Una temporada más la paridad es prácticamente absoluta: 83 mujeres por 82 hombres.

Las 165 plazas quedan repartidas de la siguiente manera según las 13 especialidades deportivas con las que contará el CGTD en esta temporada: atletismo lanzamientos -siete plazas (cinco de tecnificación y dos de rendimiento)-, bádminton -trece plazas (once de tecnificación y dos de rendimiento)-, judo -doce plazas (nueve de tecnificación y tres de rendimiento)-, lucha -quince plazas (ocho de tecnificación y siete de rendimiento)-, natación pura y aguas abiertas -doce plazas (ocho de tecnificación y cuatro de rendimiento)-, natación artística -ocho plazas de tecnificación-, piragüismo eslalon -cuatro plazas de tecnificación-, piragüismo aguas tranquilas -48 plazas (20 de tecnificación y 25 de rendimiento-, remo -seis plazas de tecnificación-, taekwondo -18 plazas (diez de tecnificación y ocho de rendimiento)-, triatlón -trece plazas (nueve de tenificación y cuatro de rendimiento)-, vela -cinco plazas de tecnificación- y gimnasia -cuatro plazas (dos de tecnificación y dos de rendimiento)-.

Uno de los aspectos más llamativos de este año, es que por vez primera, se incorporan dos chicas de 2º de la ESO -Xulia Otero y Maia Freire- por sus excelentes resultados en bádminton. Además, el centro contará con dos deportistas con discapacidad: Nagore Otero en triatlón y Rocío Fraguela en remo.

El Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, único en Galicia, nació en el curso 1987-88 con el objetivo de convertirse en la instalación de referencia a nivel deportivo en la comunidad, en busca de la excelencia competitiva, una excelencia que contempla también la formación académica de los deportistas con la finalidad de conseguir su formación integral. en 2007 y 2010 se incorporan respectivamente a la órbita y área de influencia deportiva del CGTD las instalaciones del Centro Deportivo Pontillón do Castro y el Centro Galego de Tecnificación de Verla en Vilagarcía, ampliando así la oferta de secciones deportivas que a día de hoy cuenta con una muy amplia variedad.

En la actualidad, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes tiene en marcha el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) que desarrollará el futuro Centro de Alto Rendimiento de Galicia (CAR), el tercero que existirá en España (aunque hay algunos más para determinados deportes) y que tiene por objetivo intensificar la preparación de los deportistas gallegos de alto nivel. La Xunta acude a esta vía, «por considerar que el futuro complejo trasciende el ámbito municipal por su incidencia territorial, por su magnitud y singulares características que lo hacen portador de un interés supramunicipal cualificado».

El CAR nace del actual Centro de Tecnificación Deportiva (CGTD) de Pontevedra y se ejecutará por fases en los terrenos del campo de tiro de Cernadiñas Novas, de titularidad de los comuneros de San Andrés de Xeve, pero cedidos a la Xunta. Contará, entre otras instalaciones, con una residencia pare estancias y concentraciones de deportistas y circuitos para deportes urbanos.