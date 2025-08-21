El Ravachol arranca el curso 25-26 con seis fichajes internacionales

Todo un elenco de jugadores y jugadoras internacionales liderará el próximo 21 de septiembre al Ravachol Pontevedra en una nueva temporada en la principal categoría por equipos del país, la División de Honor de la Liga Nacional de Clubes.

La estructura rojinegra, que debutará ante el Ibiza en el Pavillón Coto Ferreiro de A Estrada, confirmó ayer las llegadas de las jugadoras inglesas Sian Kelly y Jessica Hopton, especialistas en dobles, que se suman a los ya anunciados Sid Palakkal, Franziska Volkmann y Patrick Volkmann. Como guinda, el Ravachol también incorporó a la gallega Ana Novoa, considerada por el club como una de las mejores jugadoras individuales del panorama nacional.

Estas incorporaciones nutrirán un grupo en el que continúan otros jugadores internacionales, como Georgina Bland, Felix Wright, Lisa Curtin, Leo Van Gysel y Emilie Drouin, además del núcleo de nacionales liderado por los hermanos Gabriel y Jacobo Fernández, Javier Suárez, Elena Fernández, Raúl Bergua, Marco Fernández, Carmen Carro e Iziar Barcala.

Por otra parte, el Ravachol dijo adiós a varios integrantes que dejan el primer equipo como Manuel Brea, el jugador con más encuentros disputados en la historia del club, además de la capitana Ana Carbón, la internacional rumana Alexandra Oprisan, que se retira por una enfermedad rara, y la doblista gallega Lucía Rodríguez, que se centrará en sus compromisos internacionales.