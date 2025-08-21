Fútbol | Primera Federación
Baño de realidad para el Pontevedra a diez días de su debut liguero (3-0)
La visita del Pontevedra a O Vao se atraganta para los granates con un contundente 3-0 del Coruxo | La presión alta local, un obstáculo insalvable para los de Rubén Domínguez
El renovado Pontevedra que debutará a finales de mes en Primera Federación sufrió en tierras viguesas un aviso a navegantes, tras caer por tres goles a cero ante el Coruxo, rival de una categoría inferior, a solo diez días del arranque de la liga.
Con la novedad del recién llegado Raúl Marqueta en portería después de unos días alejado de los partidos preparatorios por molestias físicas, el Pontevedra tuvo muchos problemas para sacar el balón desde la defensa. El partido de ayer dejó claro que cuando el centro del campo no tiene el balón, las complicaciones son máximas, y es algo en lo que van a tener que trabajar mucho.
Lo mejor del partido en el césped de O Vao tuvo nombre y apellidos del conjunto olívico. El local Javi González sigue en estado de gracia, y ayer marcó los dos primeros goles del equipo vigués. El segundo con una gran definición, tras un pase medido de Roque.
Los tres primeros tantos del partido de ayer fueron un calco. La presión alta de los jugadores del Coruxo les permitió robar el balón y plantarse los goleadores solos. El Pontevedra seguía teniendo problemas con la salida del balón, aunque cuando conseguían llegar a la frontal del área viguesa llevaban mucho peligro, pero el problema era llegar ahí.
Finalmente, con la entrada de los cambios y las diferentes variaciones en los onces, fue una buena prueba para los dos equipos, que continúan con su preparación de cara al estreno del campeonato liguero.
Hasta ahora, el balance granate durante el verano es de tres victorias (contra el Puebla, el Arenteiro y el Estradense) y tres derrotas, ante la Cultural Leonesa, el Porto B y el Coruxo.
En el caso de los de Rubén Domínguez, concluirán los partidos de pretemporada con una visita al Boiro en el Municipal de Barraña este miércoles, antes de afrontar el próximo sábado 30 de agosto su debut liguero ante el Cacereño en Pasarón (17.00 horas).
