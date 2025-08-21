Baloncesto | Liga Femenina Dos
El Arxil oficializa la marcha de la pívot Heather Forster
La neoyorquina ficha por el Unibasket riojano tras seis años de verde
El descenso del Arxil a Liga Femenina Dos hizo que varias de sus jugadoras optasen por continuar en diferentes equipos de la categoría de plata, la Liga Femenina Challenge. Es el caso de la pívot estadounidense Heather Forster, que deja Pontevedra después de seis temporadas para enrolarse en el Bosonit Unibasket logroñés.
La interior neoyorquina desarrolló su carrera en el Arxil tras salir de la Universidad de Albany, disputando 155 encuentros de liga a las órdenes de Maite Méndez y Marita Janeiro. Como la «cinco» del equipo pontevedrés, promedió diez puntos y 8,9 rebotes por encuentro, convirtiéndose en una pieza clave del juego interior lerezano junto a la santiaguesa Nerea Liste, fichada por el Cáceres de la misma liga.
«Heather hace equipo y deja un gan vacio en la entidad verde. Pero lo que está claro es que deja en nuestra ciudad grandes amigas, que seguirán desde lejos sus merecidos éxitos deportivos», aseguró el Arxil en un comunicado, en el que alabó el legado de Forster como la jugadora extranjera con más temporadas en el primer equipo.
