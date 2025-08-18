Turismo de Pontevedra patrocina 17 clubes locales

Turismo de Pontevedra patrocina diecisiete clubes deportivos locales, de once disciplinas distintas. La empresa municipal Turismo de Pontevedra y el Concello apuestan por el deporte «como uno de los ejes de proyección de la capital del Lérez y en este marco sitúan los patrocinios de clubes y la organización de citas como el Multisport de Triatlón Pontevedra 2025, campeonatos gallegos y nacionales de categorías infantiles, cadetes o juveniles o la Gladiator Race», según informa el Concello. «Los patrocinios deportivos, además de suponer una ayuda económica para los clubes, añaden a los equipos un papel de ‘embajadores’ de la ciudad», apunta la consejera delegada de Turismo de Pontevedra y concejala de Deportes, Anabel Gulías.

Las entidades son Club Cisne Balonmano , Club Baloncesto Arxil, Sociedad Deportiva Teucro, Pontevedra CF, Leis Pontevedra FS, Club Natación Galaico, Sociedad Gimnástica de Pontevedra, Club Bádminton Ravachol Pontevedra, Tenis de mesa Monte Porreiro, Club Natación Artística Galaico Pontevedra, Club Ciclista Farto, Club Piragüismo Verducido-Pontillón, Club Waterpolo Pontevedra, Tenis de Mesa Pontevedra, Club Naval, Ciudad de Pontevedra Piragüismo y Grupo Deportivo Supermercados Froiz.