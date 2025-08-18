El Pontevedra suma su cuarta victoria de la pretemporada

El Pontevedra CF sumó el sábado en San Pedro (Sanxenxo) su cuarta victoria en seis partidos de pretemporada tras superar al Villalonga FC por 0-2 con goles de Selma y Marqués en la primera parte. Aún faltan dos partidos más: en Vigo ante el Coruxo el día 20 y el 23 en Boiro.