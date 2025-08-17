Más de 220 nadadores se lanzan a la ría

El nadador portugués Hugo Ribeiro, del club Casa do Povo de Ferreira do Zézere (1:14:02), se impuso en el recorrido de 6 kilómetros de la IV edición de la Volta a nado Illa de Tambo-Concello de Poio, que se disputó este domingo en Combarro. Llegó a meta por delante del nadador poiense Iker Pérez, del Club Natación Galaico, (1:21:57) y de Álvaro Gómez Cardesín (1:24:02).

Muchos de los participantes, en la Praza da Chousa. / FdV

En la categoría femenina, la ganadora fue la asturiana María González Vázquez, del Club Natación Las Anclas (1:21:56), seguida de la valenciana Esperanza Navarro Simón (1:40:51)y Lucía Iara Abadín, del club de natación San Amaro de A Coruña (1:50:16). En la categoría sin neopreno en el recorrido de 6 kilómetros, los primeros clasificados fueron Eduardo Porset, Jesús Carlos Quintas y Martín Julio Suárez, mientras que en mujeres las primeras en llegar a la meta fueron Esperanza Navarro Simón, Vanesa Rodríguez y Agurtzane Domingo. Cerca de un centenar de nadadores participaron en esta distancia, que dieron la vuelta completa a la isla de Tambo, y donde tuvieron un punto de avituallamiento voluntario en mitad de la competición.

González y Ribeiro, en lo alto del podio. | R. V.

En la distancia de 4.500 metros el ganador absoluto fue Xairo Rincón (00:59:48), seguido de Antonio Rivas (01:00:24) y Kostiantyn Tkachenko (01:02:31). En féminas, el podio lo ocuparon Alba Castro (00:58:42), Eva Hidalgo (01:12:03) y Begoña de Carlos (01:19:40). En este recorrido, los nadadores fueron hasta la playa de Area da Illa, al norte de Tambo, donde tuvieron que realizar un control de paso obligatorio y volvieron al punto de partida.

Asistentes al acto en Combarro. | R, Vázquez

En la categoría sin neopreno en la prueba de 4,5 kilómetros, se impusieron Xairo Rincón, seguido de Jonathan Angulo y Rafael Tabarés. En la categoría femenina, las vencedoras fueron Ana María Ojeda y Patricia Alegría . En el recorrido de mil metros, el ganador en la categoría sub 16 fue Marco González, seguido de Simón Táboas del Río y Miguel Rey Fernández, mientras que en la categoría femenina se impusieron Elena Gómez Gómez, seguida de Iria Pérez Pérez e Inés González Vázquez. En la categoría +16 en la recorrido de un kilómetro, los ganadores fueron David Argiz Martínez, Jordi Pérez Pereira e Iván Pérez González. En la categoría femenina, se impusieron Noelia Vilarnovo Suárez, Marta Barbeiro Domínguez y Clara Pérez Pereira. También se entregaron premios al nadador más joven con 12 años, Anxo Varela González (Club Acuático de Umia), al nadador más veterano, el noruego Geir Ingolsfsrud de 82 años, y al primer nadador censado en Poio (Iker Pérez).

Un total de 225 nadadores de 10 comunidades autónomas, así como de Portugal, Francia, Noruega e Italia participaron en la prueba, organizada por el Concello de Poio y Atlantic Extreme Sports. Durante la travesía se desplegó un amplio dispositivo de seguridad en el mar integrado por 16 embarcaciones, más de 20 kayakistas y 10 paddle surf, y se contó con la colaboración de Protección Civil de Poio y Marín, Marina Combarro, Escuela Naval, Club Náutico de Raxó, Guardia Civil del Mar, PescaCíes, Paddle Surf Sanxenxo, Club de piragüismo de Poio, Real Club Náutico de Sanxenxo, Nauta Sanxenxo y la asociación de voluntarios Vodea. En los tres recorridos se colocaron boyas de señalización para facilitar la orientación de los nadadores.

En meta, los nadadores contaron con un servicio de masajes a cargo de la Academia Gallega de Masajistas.